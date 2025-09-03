Ramon (RAMON) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.01314718$ 0.01314718 $ 0.01314718 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.31% Promjena cijene (1D) -30.90% Promjena cijene (7D) +17.36% Promjena cijene (7D) +17.36%

Ramon (RAMON) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, RAMONtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RAMON je $ 0.01314718, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RAMON se promijenio za +0.31% u posljednjih sat vremena, -30.90% u posljednjih 24 sata i +17.36% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Ramon (RAMON)

Tržišna kapitalizacija $ 5.49K$ 5.49K $ 5.49K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 6.10K$ 6.10K $ 6.10K Količina u optjecaju 899.98M 899.98M 899.98M Ukupna količina 999,982,167.9615073 999,982,167.9615073 999,982,167.9615073

Trenutačna tržišna kapitalizacija Ramon je $ 5.49K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RAMON je 899.98M, s ukupnom količinom od 999982167.9615073. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.10K.