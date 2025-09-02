Ramestta (RAMA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.0339947 $ 0.0339947 $ 0.0339947 24-satna najniža cijena $ 0.03699819 $ 0.03699819 $ 0.03699819 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.0339947$ 0.0339947 $ 0.0339947 24-satna najviša cijena $ 0.03699819$ 0.03699819 $ 0.03699819 Najviša cijena ikada $ 2.4$ 2.4 $ 2.4 Najniža cijena $ 0.01999293$ 0.01999293 $ 0.01999293 Promjena cijene (1H) -0.01% Promjena cijene (1D) -8.10% Promjena cijene (7D) -15.00% Promjena cijene (7D) -15.00%

Ramestta (RAMA) cijena u stvarnom vremenu je $0.03399829. Tijekom protekla 24 sata, RAMAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0339947 i najviše cijene $ 0.03699819, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RAMA je $ 2.4, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01999293.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RAMA se promijenio za -0.01% u posljednjih sat vremena, -8.10% u posljednjih 24 sata i -15.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Ramestta (RAMA)

Tržišna kapitalizacija $ 205.12K$ 205.12K $ 205.12K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 34.00M$ 34.00M $ 34.00M Količina u optjecaju 6.03M 6.03M 6.03M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Ramestta je $ 205.12K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RAMA je 6.03M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 34.00M.