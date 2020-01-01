Ramen (RAMEN) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Ramen (RAMEN), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Ramen (RAMEN) Informacije Ramen is the Berachain-native token launchpad powering liquidity bootstrapping and price discovery for new assets. We democratise equitable access for users to participate in liquidity bootstrapping events by early-stage and growth-stage protocols on Berachain. We have 2 launch modes - Fixed-price sale and Price Discovery. For fixed-price sale, users will have to enter into a raffle to win allocation to purchase tokens. These raffle tickets can be bought using Gacha points, which are earned via staking our RAMEN tokens. For Price Discovery Mode, there's no gating but we have a sealed-bid auction mechanism to determine the price of the token based on market demand. Službena web stranica: https://ramen.finance Bijela knjiga: https://docs.ramen.finance/ Kupi RAMEN odmah!

Ramen (RAMEN) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Ramen (RAMEN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 197.73K $ 197.73K $ 197.73K Ukupna količina: $ 92.21M $ 92.21M $ 92.21M Količina u optjecaju: $ 19.18M $ 19.18M $ 19.18M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 950.59K $ 950.59K $ 950.59K Povijesni maksimum: $ 0.471503 $ 0.471503 $ 0.471503 Povijesni minimum: $ 0.0074111 $ 0.0074111 $ 0.0074111 Trenutna cijena: $ 0.01030877 $ 0.01030877 $ 0.01030877 Saznajte više o cijeni Ramen (RAMEN)

Ramen (RAMEN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Ramen (RAMEN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj RAMEN tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja RAMEN tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku RAMEN tokena, istražite RAMEN cijenu tokena uživo!

