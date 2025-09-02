Više o RAMEN

Ramen Logotip

Ramen Cijena (RAMEN)

Neuvršten

1 RAMEN u USD cijena uživo:

$0.01075984
-4.30%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
USD
Grafikon aktualnih cijena Ramen (RAMEN)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 21:46:24 (UTC+8)

Ramen (RAMEN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.01045594
24-satna najniža cijena
$ 0.01148662
24-satna najviša cijena

$ 0.01045594
$ 0.01148662
$ 0.471503
$ 0.0074111
+1.73%

-4.38%

-17.90%

-17.90%

Ramen (RAMEN) cijena u stvarnom vremenu je $0.01075984. Tijekom protekla 24 sata, RAMENtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01045594 i najviše cijene $ 0.01148662, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RAMEN je $ 0.471503, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0074111.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RAMEN se promijenio za +1.73% u posljednjih sat vremena, -4.38% u posljednjih 24 sata i -17.90% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Ramen (RAMEN)

$ 206.38K
--
$ 992.20K
19.18M
92,213,589.27783665
Trenutačna tržišna kapitalizacija Ramen je $ 206.38K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RAMEN je 19.18M, s ukupnom količinom od 92213589.27783665. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 992.20K.

Ramen (RAMEN) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Ramen u USD iznosila je $ -0.00049330478031679.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Ramen u USD iznosila je $ +0.0038096945.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Ramen u USD iznosila je $ -0.0025352582.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Ramen u USD iznosila je $ -0.016483869566998547.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00049330478031679-4.38%
30 dana$ +0.0038096945+35.41%
60 dana$ -0.0025352582-23.56%
90 dana$ -0.016483869566998547-60.50%

Što je Ramen (RAMEN)

Ramen is the Berachain-native token launchpad powering liquidity bootstrapping and price discovery for new assets. We democratise equitable access for users to participate in liquidity bootstrapping events by early-stage and growth-stage protocols on Berachain. We have 2 launch modes - Fixed-price sale and Price Discovery. For fixed-price sale, users will have to enter into a raffle to win allocation to purchase tokens. These raffle tickets can be bought using Gacha points, which are earned via staking our RAMEN tokens. For Price Discovery Mode, there's no gating but we have a sealed-bid auction mechanism to determine the price of the token based on market demand.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu.

Ramen Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Ramen (RAMEN) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Ramen (RAMEN) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Ramen.

Provjerite Ramen predviđanje cijene sada!

RAMEN u lokalnim valutama

Ramen (RAMEN) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Ramen (RAMEN) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o RAMEN opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Ramen (RAMEN)

Koliko Ramen (RAMEN) vrijedi danas?
Cijena RAMEN uživo u USD je 0.01075984 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena RAMEN u USD?
Trenutačna cijena RAMEN u USD je $ 0.01075984. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Ramen?
Tržišna kapitalizacija za RAMEN je $ 206.38K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za RAMEN?
Količina u optjecaju za RAMEN je 19.18M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za RAMEN?
RAMEN je postigao ATH cijenu od 0.471503 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za RAMEN?
RAMEN je vidio ATL cijenu od 0.0074111 USD.
Koliki je obujam trgovanja za RAMEN?
24-satni obujam trgovanja za RAMEN je -- USD.
Hoće li RAMEN još narasti ove godine?
RAMEN mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte RAMEN predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 21:46:24 (UTC+8)

