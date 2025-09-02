Ramen (RAMEN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.01045594 24-satna najviša cijena $ 0.01148662 Najviša cijena ikada $ 0.471503 Najniža cijena $ 0.0074111 Promjena cijene (1H) +1.73% Promjena cijene (1D) -4.38% Promjena cijene (7D) -17.90%

Ramen (RAMEN) cijena u stvarnom vremenu je $0.01075984. Tijekom protekla 24 sata, RAMENtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01045594 i najviše cijene $ 0.01148662, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RAMEN je $ 0.471503, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0074111.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RAMEN se promijenio za +1.73% u posljednjih sat vremena, -4.38% u posljednjih 24 sata i -17.90% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Ramen (RAMEN)

Tržišna kapitalizacija $ 206.38K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 992.20K Količina u optjecaju 19.18M Ukupna količina 92,213,589.27783665

Trenutačna tržišna kapitalizacija Ramen je $ 206.38K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RAMEN je 19.18M, s ukupnom količinom od 92213589.27783665. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 992.20K.