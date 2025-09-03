raiseme (RAISEME) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -5.65% Promjena cijene (7D) -5.65%

raiseme (RAISEME) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, RAISEMEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RAISEME je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RAISEME se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -5.65% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu raiseme (RAISEME)

Tržišna kapitalizacija $ 8.61K$ 8.61K $ 8.61K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 8.61K$ 8.61K $ 8.61K Količina u optjecaju 997.99M 997.99M 997.99M Ukupna količina 997,992,561.305974 997,992,561.305974 997,992,561.305974

Trenutačna tržišna kapitalizacija raiseme je $ 8.61K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RAISEME je 997.99M, s ukupnom količinom od 997992561.305974. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 8.61K.