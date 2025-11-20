Raise The Colours Cijena danas

Trenutačna cijena Raise The Colours (COLOURS) danas je $ 0.00001131, s promjenom od 11.63% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije COLOURS u USD je $ 0.00001131 po COLOURS.

Raise The Colours trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 11,303.49, s količinom u optjecaju od 999.85M COLOURS. Tijekom posljednja 24 sata, COLOURS trgovao je između $ 0.00000968 (niska) i $ 0.00001151 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00013057, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00000802.

U kratkoročnim performansama, COLOURS se kretao -0.42% u posljednjem satu i +8.29% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Raise The Colours (COLOURS)

Tržišna kapitalizacija $ 11.30K$ 11.30K $ 11.30K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 11.30K$ 11.30K $ 11.30K Količina u optjecaju 999.85M 999.85M 999.85M Ukupna količina 999,846,228.7864239 999,846,228.7864239 999,846,228.7864239

Trenutačna tržišna kapitalizacija Raise The Colours je $ 11.30K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju COLOURS je 999.85M, s ukupnom količinom od 999846228.7864239. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 11.30K.