Rainmaker Games (RAIN) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Rainmaker Games (RAIN), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Rainmaker Games (RAIN) Informacije We are the portal to the P2E world that allows everyone a chance to play, earn, learn, and connect like never before. Gamers of all levels will get to seamlessly switch between games, train & learn, manage earnings, chat, and get Guild Verified- all within one data-driven platform. We are building the largest global player platform and in turn, the largest P2E data powerhouse. We will become a central hub and launchpad for games, plus an invaluable data source for guilds to build better data-backed teams - truly becoming a home for the world of play-to-earn games. GAMERS The free platform for gamers to play hundreds of P2E games. GAMES The data driven launchpad for games and token drops GUILDS The premiere guild verification tool for guilds to find players. Službena web stranica: https://rmg.io/ Kupi RAIN odmah!

Rainmaker Games (RAIN) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Rainmaker Games (RAIN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 8.99K $ 8.99K $ 8.99K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 444.47M $ 444.47M $ 444.47M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 20.22K $ 20.22K $ 20.22K Povijesni maksimum: $ 1.37 $ 1.37 $ 1.37 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Rainmaker Games (RAIN)

Rainmaker Games (RAIN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Rainmaker Games (RAIN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj RAIN tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja RAIN tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku RAIN tokena, istražite RAIN cijenu tokena uživo!

RAIN Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide RAIN? Naša RAIN stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte RAIN predviđanje cijene tokena odmah!

