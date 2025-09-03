Rainmaker Games Cijena (RAIN)
--
-2.05%
-71.26%
-71.26%
Rainmaker Games (RAIN) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, RAINtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RAIN je $ 1.37, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RAIN se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -2.05% u posljednjih 24 sata i -71.26% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Trenutačna tržišna kapitalizacija Rainmaker Games je $ 8.52K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RAIN je 444.47M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 19.17K.
Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Rainmaker Games u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Rainmaker Games u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Rainmaker Games u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Rainmaker Games u USD iznosila je $ 0.
|Razdoblje
|Promjena (USD)
|Promjena (%)
|Danas
|$ 0
|-2.05%
|30 dana
|$ 0
|-35.00%
|60 dana
|$ 0
|-21.06%
|90 dana
|$ 0
|--
We are the portal to the P2E world that allows everyone a chance to play, earn, learn, and connect like never before. Gamers of all levels will get to seamlessly switch between games, train & learn, manage earnings, chat, and get Guild Verified- all within one data-driven platform. We are building the largest global player platform and in turn, the largest P2E data powerhouse. We will become a central hub and launchpad for games, plus an invaluable data source for guilds to build better data-backed teams - truly becoming a home for the world of play-to-earn games. GAMERS The free platform for gamers to play hundreds of P2E games. GAMES The data driven launchpad for games and token drops GUILDS The premiere guild verification tool for guilds to find players.
Razumijevanje tokenomike Rainmaker Games (RAIN) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o RAIN opsežnoj tokenomici tokena odmah!
|Vrijeme (UTC+8)
|Vrsta
|Informacije
|09-02 19:30:00
|Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
|09-01 20:12:00
|Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
|09-01 17:35:00
|Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
|09-01 16:14:00
|Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
|09-01 12:12:00
|Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
|09-01 09:42:00
|Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.