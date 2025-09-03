Više o RAIN

RAIN Informacije o cijeni

RAIN Službena web stranica

RAIN Tokenomija

RAIN Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Rainmaker Games Logotip

Rainmaker Games Cijena (RAIN)

Neuvršten

1 RAIN u USD cijena uživo:

--
----
-2.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Rainmaker Games (RAIN)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 03:47:51 (UTC+8)

Rainmaker Games (RAIN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 1.37
$ 1.37$ 1.37

$ 0
$ 0$ 0

--

-2.05%

-71.26%

-71.26%

Rainmaker Games (RAIN) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, RAINtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RAIN je $ 1.37, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RAIN se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -2.05% u posljednjih 24 sata i -71.26% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Rainmaker Games (RAIN)

$ 8.52K
$ 8.52K$ 8.52K

--
----

$ 19.17K
$ 19.17K$ 19.17K

444.47M
444.47M 444.47M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Rainmaker Games je $ 8.52K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RAIN je 444.47M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 19.17K.

Rainmaker Games (RAIN) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Rainmaker Games u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Rainmaker Games u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Rainmaker Games u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Rainmaker Games u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-2.05%
30 dana$ 0-35.00%
60 dana$ 0-21.06%
90 dana$ 0--

Što je Rainmaker Games (RAIN)

We are the portal to the P2E world that allows everyone a chance to play, earn, learn, and connect like never before. Gamers of all levels will get to seamlessly switch between games, train & learn, manage earnings, chat, and get Guild Verified- all within one data-driven platform. We are building the largest global player platform and in turn, the largest P2E data powerhouse. We will become a central hub and launchpad for games, plus an invaluable data source for guilds to build better data-backed teams - truly becoming a home for the world of play-to-earn games. GAMERS The free platform for gamers to play hundreds of P2E games. GAMES The data driven launchpad for games and token drops GUILDS The premiere guild verification tool for guilds to find players.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Rainmaker Games (RAIN)

Službena web-stranica

Rainmaker Games Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Rainmaker Games (RAIN) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Rainmaker Games (RAIN) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Rainmaker Games.

Provjerite Rainmaker Games predviđanje cijene sada!

RAIN u lokalnim valutama

Rainmaker Games (RAIN) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Rainmaker Games (RAIN) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o RAIN opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Rainmaker Games (RAIN)

Koliko Rainmaker Games (RAIN) vrijedi danas?
Cijena RAIN uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena RAIN u USD?
Trenutačna cijena RAIN u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Rainmaker Games?
Tržišna kapitalizacija za RAIN je $ 8.52K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za RAIN?
Količina u optjecaju za RAIN je 444.47M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za RAIN?
RAIN je postigao ATH cijenu od 1.37 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za RAIN?
RAIN je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za RAIN?
24-satni obujam trgovanja za RAIN je -- USD.
Hoće li RAIN još narasti ove godine?
RAIN mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte RAIN predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 03:47:51 (UTC+8)

Rainmaker Games (RAIN) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.