Raini Studios Token (RST) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Raini Studios Token (RST), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Raini Studios Token (RST) Informacije Raini Studios is a full-service, web3-native game studio - $RST is the token that underpins all of its web3 offerings. Raini: The Lords of Light (RTLOL) is Raini Studios' flagship title - an immersive play and earn trading card game that blends fantasy with the cryptoverse. With gameplay that can be described as a mix of Hearthstone, Magic: The Gathering, and Yu-Gi-Oh, The Lords of Light is easy to play, but difficult to master. Službena web stranica: https://www.raini.io/ Kupi RST odmah!

Raini Studios Token (RST) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Raini Studios Token (RST), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.20M $ 1.20M $ 1.20M Ukupna količina: $ 919.28M $ 919.28M $ 919.28M Količina u optjecaju: $ 565.02M $ 565.02M $ 565.02M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.95M $ 1.95M $ 1.95M Povijesni maksimum: $ 0.13423 $ 0.13423 $ 0.13423 Povijesni minimum: $ 0.00114437 $ 0.00114437 $ 0.00114437 Trenutna cijena: $ 0.00212032 $ 0.00212032 $ 0.00212032 Saznajte više o cijeni Raini Studios Token (RST)

Raini Studios Token (RST) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Raini Studios Token (RST) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj RST tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja RST tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku RST tokena, istražite RST cijenu tokena uživo!

