Raini Studios Token (RST) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00194402 $ 0.00194402 $ 0.00194402 24-satna najniža cijena $ 0.00230604 $ 0.00230604 $ 0.00230604 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00194402$ 0.00194402 $ 0.00194402 24-satna najviša cijena $ 0.00230604$ 0.00230604 $ 0.00230604 Najviša cijena ikada $ 0.13423$ 0.13423 $ 0.13423 Najniža cijena $ 0.00114437$ 0.00114437 $ 0.00114437 Promjena cijene (1H) +1.73% Promjena cijene (1D) +10.58% Promjena cijene (7D) +1.83% Promjena cijene (7D) +1.83%

Raini Studios Token (RST) cijena u stvarnom vremenu je $0.00231159. Tijekom protekla 24 sata, RSTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00194402 i najviše cijene $ 0.00230604, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RST je $ 0.13423, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00114437.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RST se promijenio za +1.73% u posljednjih sat vremena, +10.58% u posljednjih 24 sata i +1.83% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Raini Studios Token (RST)

Tržišna kapitalizacija $ 1.31M$ 1.31M $ 1.31M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.13M$ 2.13M $ 2.13M Količina u optjecaju 565.02M 565.02M 565.02M Ukupna količina 919,281,602.0 919,281,602.0 919,281,602.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Raini Studios Token je $ 1.31M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RST je 565.02M, s ukupnom količinom od 919281602.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.13M.