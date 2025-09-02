Rain Coin (RAIN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 3.92 $ 3.92 $ 3.92 24-satna najniža cijena $ 4.24 $ 4.24 $ 4.24 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 3.92$ 3.92 $ 3.92 24-satna najviša cijena $ 4.24$ 4.24 $ 4.24 Najviša cijena ikada $ 18.02$ 18.02 $ 18.02 Najniža cijena $ 0.832767$ 0.832767 $ 0.832767 Promjena cijene (1H) -0.17% Promjena cijene (1D) -3.07% Promjena cijene (7D) -9.56% Promjena cijene (7D) -9.56%

Rain Coin (RAIN) cijena u stvarnom vremenu je $4.09. Tijekom protekla 24 sata, RAINtrgovalo je između najniže cijene $ 3.92 i najviše cijene $ 4.24, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RAIN je $ 18.02, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.832767.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RAIN se promijenio za -0.17% u posljednjih sat vremena, -3.07% u posljednjih 24 sata i -9.56% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Rain Coin (RAIN)

Tržišna kapitalizacija $ 4.09M$ 4.09M $ 4.09M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 4.09M$ 4.09M $ 4.09M Količina u optjecaju 1.00M 1.00M 1.00M Ukupna količina 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Rain Coin je $ 4.09M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RAIN je 1.00M, s ukupnom količinom od 1000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.09M.