Rain Coin Logotip

Rain Coin Cijena (RAIN)

Neuvršten

1 RAIN u USD cijena uživo:

-3.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
USD
Grafikon aktualnih cijena Rain Coin (RAIN)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:52:53 (UTC+8)

Rain Coin (RAIN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

-0.17%

-3.07%

-9.56%

-9.56%

Rain Coin (RAIN) cijena u stvarnom vremenu je $4.09. Tijekom protekla 24 sata, RAINtrgovalo je između najniže cijene $ 3.92 i najviše cijene $ 4.24, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RAIN je $ 18.02, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.832767.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RAIN se promijenio za -0.17% u posljednjih sat vremena, -3.07% u posljednjih 24 sata i -9.56% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Rain Coin (RAIN)

--
----

Trenutačna tržišna kapitalizacija Rain Coin je $ 4.09M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RAIN je 1.00M, s ukupnom količinom od 1000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.09M.

Rain Coin (RAIN) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Rain Coin u USD iznosila je $ -0.129795912865446.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Rain Coin u USD iznosila je $ -1.6241279570.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Rain Coin u USD iznosila je $ -0.6828210010.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Rain Coin u USD iznosila je $ +0.2806308822414884.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.129795912865446-3.07%
30 dana$ -1.6241279570-39.70%
60 dana$ -0.6828210010-16.69%
90 dana$ +0.2806308822414884+7.37%

Što je Rain Coin (RAIN)

RAIN is a decentralized, daily rewarding coin.

Rain Coin Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Rain Coin (RAIN) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Rain Coin (RAIN) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Rain Coin.

Provjerite Rain Coin predviđanje cijene sada!

RAIN u lokalnim valutama

Rain Coin (RAIN) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Rain Coin (RAIN) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o RAIN opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Rain Coin (RAIN)

Koliko Rain Coin (RAIN) vrijedi danas?
Cijena RAIN uživo u USD je 4.09 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena RAIN u USD?
Trenutačna cijena RAIN u USD je $ 4.09. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Rain Coin?
Tržišna kapitalizacija za RAIN je $ 4.09M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za RAIN?
Količina u optjecaju za RAIN je 1.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za RAIN?
RAIN je postigao ATH cijenu od 18.02 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za RAIN?
RAIN je vidio ATL cijenu od 0.832767 USD.
Koliki je obujam trgovanja za RAIN?
24-satni obujam trgovanja za RAIN je -- USD.
Hoće li RAIN još narasti ove godine?
RAIN mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte RAIN predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Rain Coin (RAIN) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.