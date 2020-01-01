Rain by Virtuals (RAIN) Tokenomika

Rain by Virtuals (RAIN) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Rain by Virtuals (RAIN), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

Rain by Virtuals (RAIN) Informacije

Rain is a Ronin network community agent that is powered by META's Llama LLM using the Virtuals protocol platform. Rain exists as an AI agent that focuses on user onboarding for the Ronin Network. Using various training tools, Rain specializes in web3 gaming and is centered around delivering high quality metrics and statistics. In addition to providing real time data, Rain also exists as a streaming agent to deliver advanced levels of user immersion.

Službena web stranica:
https://app.virtuals.io/virtuals/5632
Bijela knjiga:
https://docs.google.com/document/d/1viybJF7pRUcmwyAATb6p10sXQvjgbChA/edit?usp=drive_link&ouid=116833966059588772163&rtpof=true&sd=true

Rain by Virtuals (RAIN) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Rain by Virtuals (RAIN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 57.46K
$ 57.46K$ 57.46K
Ukupna količina:
$ 999.12M
$ 999.12M$ 999.12M
Količina u optjecaju:
$ 999.12M
$ 999.12M$ 999.12M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 57.46K
$ 57.46K$ 57.46K
Povijesni maksimum:
$ 0.00196853
$ 0.00196853$ 0.00196853
Povijesni minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Trenutna cijena:
$ 0
$ 0$ 0

Rain by Virtuals (RAIN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Rain by Virtuals (RAIN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj RAIN tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja RAIN tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku RAIN tokena, istražite RAIN cijenu tokena uživo!

RAIN Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide RAIN? Naša RAIN stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Zašto biste trebali odabrati MEXC?

MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta.

Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima
Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima
Najveća likvidnost u cijeloj industriji
Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7
100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva
Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT: Vaš najlakši put do kriptovaluta!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.