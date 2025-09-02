Rain by Virtuals (RAIN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00196853$ 0.00196853 $ 0.00196853 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -4.38% Promjena cijene (7D) -33.64% Promjena cijene (7D) -33.64%

Rain by Virtuals (RAIN) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, RAINtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RAIN je $ 0.00196853, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RAIN se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -4.38% u posljednjih 24 sata i -33.64% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Rain by Virtuals (RAIN)

Tržišna kapitalizacija $ 56.40K$ 56.40K $ 56.40K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 56.40K$ 56.40K $ 56.40K Količina u optjecaju 999.12M 999.12M 999.12M Ukupna količina 999,123,070.9273839 999,123,070.9273839 999,123,070.9273839

Trenutačna tržišna kapitalizacija Rain by Virtuals je $ 56.40K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RAIN je 999.12M, s ukupnom količinom od 999123070.9273839. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 56.40K.