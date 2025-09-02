Railgun (RAIL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.386629 24-satna najviša cijena $ 1.083 Najviša cijena ikada $ 4.2 Najniža cijena $ 0.228324 Promjena cijene (1H) -0.10% Promjena cijene (1D) -1.79% Promjena cijene (7D) +1.31%

Railgun (RAIL) cijena u stvarnom vremenu je $1.061. Tijekom protekla 24 sata, RAILtrgovalo je između najniže cijene $ 0.386629 i najviše cijene $ 1.083, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RAIL je $ 4.2, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.228324.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RAIL se promijenio za -0.10% u posljednjih sat vremena, -1.79% u posljednjih 24 sata i +1.31% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Railgun (RAIL)

Tržišna kapitalizacija $ 60.98M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 60.98M Količina u optjecaju 57.50M Ukupna količina 57,500,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Railgun je $ 60.98M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RAIL je 57.50M, s ukupnom količinom od 57500000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 60.98M.