Railgun Logotip

Railgun Cijena (RAIL)

Neuvršten

1 RAIL u USD cijena uživo:

-1.70%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Railgun (RAIL)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:37:08 (UTC+8)

Railgun (RAIL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

-0.10%

-1.79%

+1.31%

+1.31%

Railgun (RAIL) cijena u stvarnom vremenu je $1.061. Tijekom protekla 24 sata, RAILtrgovalo je između najniže cijene $ 0.386629 i najviše cijene $ 1.083, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RAIL je $ 4.2, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.228324.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RAIL se promijenio za -0.10% u posljednjih sat vremena, -1.79% u posljednjih 24 sata i +1.31% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Railgun (RAIL)

Trenutačna tržišna kapitalizacija Railgun je $ 60.98M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RAIL je 57.50M, s ukupnom količinom od 57500000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 60.98M.

Railgun (RAIL) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Railgun u USD iznosila je $ -0.019345593712873.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Railgun u USD iznosila je $ +0.2068375999.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Railgun u USD iznosila je $ +0.1955619285.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Railgun u USD iznosila je $ +0.2700038613367192.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.019345593712873-1.79%
30 dana$ +0.2068375999+19.49%
60 dana$ +0.1955619285+18.43%
90 dana$ +0.2700038613367192+34.13%

Što je Railgun (RAIL)

RAILGUN secures privacy for DEX trading and lending. Built without any bridge or layer-2, RAILGUN is a smart contract system that gives zk-SNARK privacy to any transaction or smart contract interaction on Ethereum. Using Railgun means users can be untraceable when they trade, use leverage platforms, or add liquidity, with absolutely any dApp on ETH. It allows any user to build up a private balance and trade through it without withdrawing. It is fully on eth layer-1, so it does not trade off security by using layer 2 node system or cross-chain bridges. RAIL token is the governance token for the RAILGUN DAO, staking these brings special government and economic rights and privileges over the Railgun system. RAILGUN is designed for deployment on Ethereum, BSC, Polygon, and later others.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Railgun Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Railgun (RAIL) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Railgun (RAIL) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Railgun.

Provjerite Railgun predviđanje cijene sada!

RAIL u lokalnim valutama

Railgun (RAIL) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Railgun (RAIL) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o RAIL opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Railgun (RAIL)

Koliko Railgun (RAIL) vrijedi danas?
Cijena RAIL uživo u USD je 1.061 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena RAIL u USD?
Trenutačna cijena RAIL u USD je $ 1.061. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Railgun?
Tržišna kapitalizacija za RAIL je $ 60.98M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za RAIL?
Količina u optjecaju za RAIL je 57.50M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za RAIL?
RAIL je postigao ATH cijenu od 4.2 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za RAIL?
RAIL je vidio ATL cijenu od 0.228324 USD.
Koliki je obujam trgovanja za RAIL?
24-satni obujam trgovanja za RAIL je -- USD.
Hoće li RAIL još narasti ove godine?
RAIL mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte RAIL predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Railgun (RAIL) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

