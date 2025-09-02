RAI Finance (SOFI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00799761 24-satna najviša cijena $ 0.00851434 Najviša cijena ikada $ 2.86 Najniža cijena $ 0.00639956 Promjena cijene (1H) -0.31% Promjena cijene (1D) +1.04% Promjena cijene (7D) -0.23%

RAI Finance (SOFI) cijena u stvarnom vremenu je $0.0081381. Tijekom protekla 24 sata, SOFItrgovalo je između najniže cijene $ 0.00799761 i najviše cijene $ 0.00851434, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SOFI je $ 2.86, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00639956.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SOFI se promijenio za -0.31% u posljednjih sat vremena, +1.04% u posljednjih 24 sata i -0.23% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu RAI Finance (SOFI)

Tržišna kapitalizacija $ 4.13M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 8.14M Količina u optjecaju 507.18M Ukupna količina 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija RAI Finance je $ 4.13M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SOFI je 507.18M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 8.14M.