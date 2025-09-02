Više o SOFI

RAI Finance Logotip

RAI Finance Cijena (SOFI)

Neuvršten

1 SOFI u USD cijena uživo:

$0.0081381
$0.0081381$0.0081381
+0.90%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena RAI Finance (SOFI)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:52:44 (UTC+8)

RAI Finance (SOFI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00799761
$ 0.00799761$ 0.00799761
24-satna najniža cijena
$ 0.00851434
$ 0.00851434$ 0.00851434
24-satna najviša cijena

$ 0.00799761
$ 0.00799761$ 0.00799761

$ 0.00851434
$ 0.00851434$ 0.00851434

$ 2.86
$ 2.86$ 2.86

$ 0.00639956
$ 0.00639956$ 0.00639956

-0.31%

+1.04%

-0.23%

-0.23%

RAI Finance (SOFI) cijena u stvarnom vremenu je $0.0081381. Tijekom protekla 24 sata, SOFItrgovalo je između najniže cijene $ 0.00799761 i najviše cijene $ 0.00851434, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SOFI je $ 2.86, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00639956.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SOFI se promijenio za -0.31% u posljednjih sat vremena, +1.04% u posljednjih 24 sata i -0.23% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu RAI Finance (SOFI)

$ 4.13M
$ 4.13M$ 4.13M

--
----

$ 8.14M
$ 8.14M$ 8.14M

507.18M
507.18M 507.18M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija RAI Finance je $ 4.13M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SOFI je 507.18M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 8.14M.

RAI Finance (SOFI) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz RAI Finance u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz RAI Finance u USD iznosila je $ -0.0012150565.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz RAI Finance u USD iznosila je $ -0.0014934072.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz RAI Finance u USD iznosila je $ -0.004722416536306595.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+1.04%
30 dana$ -0.0012150565-14.93%
60 dana$ -0.0014934072-18.35%
90 dana$ -0.004722416536306595-36.72%

Što je RAI Finance (SOFI)

RAI Finance is a protocol designed to provide DeFi with a wider range of assets, a higher amount of liquidity, and a diverse set of financial use cases. When this feature set is combined with the cross-chain compatibility of the Polkadot ecosystem, it eliminates fragmentation across the existing DeFi ecosystem by bringing a complement of new assets and a higher amount of liquidity to decentralized finance.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs RAI Finance (SOFI)

Službena web-stranica

RAI Finance Predviđanje cijene (USD)

Koliko će RAI Finance (SOFI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših RAI Finance (SOFI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za RAI Finance.

Provjerite RAI Finance predviđanje cijene sada!

SOFI u lokalnim valutama

RAI Finance (SOFI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike RAI Finance (SOFI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SOFI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o RAI Finance (SOFI)

Koliko RAI Finance (SOFI) vrijedi danas?
Cijena SOFI uživo u USD je 0.0081381 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SOFI u USD?
Trenutačna cijena SOFI u USD je $ 0.0081381. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija RAI Finance?
Tržišna kapitalizacija za SOFI je $ 4.13M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SOFI?
Količina u optjecaju za SOFI je 507.18M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SOFI?
SOFI je postigao ATH cijenu od 2.86 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SOFI?
SOFI je vidio ATL cijenu od 0.00639956 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SOFI?
24-satni obujam trgovanja za SOFI je -- USD.
Hoće li SOFI još narasti ove godine?
SOFI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SOFI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
RAI Finance (SOFI) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

