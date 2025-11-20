RAGE COIN Cijena danas

Trenutačna cijena RAGE COIN (RAGE) danas je $ 0.00001283, s promjenom od 0.83% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije RAGE u USD je $ 0.00001283 po RAGE.

RAGE COIN trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 12,058.42, s količinom u optjecaju od 944.86M RAGE. Tijekom posljednja 24 sata, RAGE trgovao je između $ 0.00001199 (niska) i $ 0.00001321 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00019966, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00001199.

U kratkoročnim performansama, RAGE se kretao -0.10% u posljednjem satu i -14.94% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu RAGE COIN (RAGE)

Tržišna kapitalizacija $ 12.06K$ 12.06K $ 12.06K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 12.06K$ 12.06K $ 12.06K Količina u optjecaju 944.86M 944.86M 944.86M Ukupna količina 944,858,678.427871 944,858,678.427871 944,858,678.427871

Trenutačna tržišna kapitalizacija RAGE COIN je $ 12.06K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RAGE je 944.86M, s ukupnom količinom od 944858678.427871. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 12.06K.