RAFF the Giraffe (RAFF) Informacije HI I'M RAFF THE GIRAFFE FROM THE LAND OF SOLANA AND I CAN'T STOP GROWING. ALL I KNOW IS HIGHER! RAFF HAS A CHARITABLE GOAL OF CONTRIBUTING AT LEAST $50,000 TOWARDS THE GIRAFFE CONSERVATION FOUNDATION.Raff is also building a ZOO game were your can build your own zoo on a piece of digital land and make all animal[meme] be apart if it, everyone animal that belongs in a zoo that has a meme will be contacted by Raff, Službena web stranica: https://raff-thegiraffe.godaddysites.com/ Kupi RAFF odmah!

Tržišna kapitalizacija: $ 18.19K
Ukupna količina: $ 98.95M
Količina u optjecaju: $ 98.95M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 18.19K
Povijesni maksimum: $ 0.00458787
Povijesni minimum: $ 0
Trenutna cijena: $ 0.00018504

RAFF the Giraffe (RAFF) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike RAFF the Giraffe (RAFF) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj RAFF tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja RAFF tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku RAFF tokena, istražite RAFF cijenu tokena uživo!

