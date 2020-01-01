RAFF the Giraffe (RAFF) Tokenomika
RAFF the Giraffe (RAFF) Informacije
HI I'M RAFF THE GIRAFFE FROM THE LAND OF SOLANA AND I CAN'T STOP GROWING. ALL I KNOW IS HIGHER! RAFF HAS A CHARITABLE GOAL OF CONTRIBUTING AT LEAST $50,000 TOWARDS THE GIRAFFE CONSERVATION FOUNDATION.Raff is also building a ZOO game were your can build your own zoo on a piece of digital land and make all animal[meme] be apart if it, everyone animal that belongs in a zoo that has a meme will be contacted by Raff,
RAFF the Giraffe (RAFF) Tokenomika i analiza cijena
Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za RAFF the Giraffe (RAFF), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.
RAFF the Giraffe (RAFF) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe
Razumijevanje tokenomike RAFF the Giraffe (RAFF) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.
Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:
Ukupna količina:
Maksimalan broj RAFF tokena koji su ili će ikada biti kreirani.
Količina u optjecaju:
Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.
Maksimalna količina:
Fiksno ograničenje ukupnog broja RAFF tokena.
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.
Stopa inflacije:
Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.
Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?
Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.
Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.
Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.
Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.
Sada kada razumijete tokenomiku RAFF tokena, istražite RAFF cijenu tokena uživo!
RAFF Predviđanje cijene
Želite li znati u kojem smjeru ide RAFF? Naša RAFF stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.
Zašto biste trebali odabrati MEXC?
MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta.
Odricanje od odgovornosti
Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.