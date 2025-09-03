Više o RAFF

RAFF Informacije o cijeni

RAFF Službena web stranica

RAFF Tokenomija

RAFF Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

RAFF the Giraffe Logotip

RAFF the Giraffe Cijena (RAFF)

Neuvršten

1 RAFF u USD cijena uživo:

$0.00018768
$0.00018768$0.00018768
+2.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena RAFF the Giraffe (RAFF)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 03:47:36 (UTC+8)

RAFF the Giraffe (RAFF) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00458787
$ 0.00458787$ 0.00458787

$ 0
$ 0$ 0

--

+2.02%

+7.40%

+7.40%

RAFF the Giraffe (RAFF) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, RAFFtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RAFF je $ 0.00458787, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RAFF se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +2.02% u posljednjih 24 sata i +7.40% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu RAFF the Giraffe (RAFF)

$ 18.57K
$ 18.57K$ 18.57K

--
----

$ 18.57K
$ 18.57K$ 18.57K

98.95M
98.95M 98.95M

98,950,808.238
98,950,808.238 98,950,808.238

Trenutačna tržišna kapitalizacija RAFF the Giraffe je $ 18.57K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RAFF je 98.95M, s ukupnom količinom od 98950808.238. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 18.57K.

RAFF the Giraffe (RAFF) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz RAFF the Giraffe u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz RAFF the Giraffe u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz RAFF the Giraffe u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz RAFF the Giraffe u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+2.02%
30 dana$ 0+15.45%
60 dana$ 0+24.07%
90 dana$ 0--

Što je RAFF the Giraffe (RAFF)

HI I'M RAFF THE GIRAFFE FROM THE LAND OF SOLANA AND I CAN'T STOP GROWING. ALL I KNOW IS HIGHER! RAFF HAS A CHARITABLE GOAL OF CONTRIBUTING AT LEAST $50,000 TOWARDS THE GIRAFFE CONSERVATION FOUNDATION.Raff is also building a ZOO game were your can build your own zoo on a piece of digital land and make all animal[meme] be apart if it, everyone animal that belongs in a zoo that has a meme will be contacted by Raff,

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs RAFF the Giraffe (RAFF)

Službena web-stranica

RAFF the Giraffe Predviđanje cijene (USD)

Koliko će RAFF the Giraffe (RAFF) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših RAFF the Giraffe (RAFF) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za RAFF the Giraffe.

Provjerite RAFF the Giraffe predviđanje cijene sada!

RAFF u lokalnim valutama

RAFF the Giraffe (RAFF) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike RAFF the Giraffe (RAFF) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o RAFF opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o RAFF the Giraffe (RAFF)

Koliko RAFF the Giraffe (RAFF) vrijedi danas?
Cijena RAFF uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena RAFF u USD?
Trenutačna cijena RAFF u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija RAFF the Giraffe?
Tržišna kapitalizacija za RAFF je $ 18.57K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za RAFF?
Količina u optjecaju za RAFF je 98.95M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za RAFF?
RAFF je postigao ATH cijenu od 0.00458787 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za RAFF?
RAFF je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za RAFF?
24-satni obujam trgovanja za RAFF je -- USD.
Hoće li RAFF još narasti ove godine?
RAFF mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte RAFF predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 03:47:36 (UTC+8)

RAFF the Giraffe (RAFF) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.