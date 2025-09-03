RAFF the Giraffe (RAFF) Informacije o cijeni (USD)

24-satna najniža cijena $ 0
24-satna najviša cijena $ 0
Najviša cijena ikada $ 0.00458787
Najniža cijena $ 0
Promjena cijene (1H) --
Promjena cijene (1D) +2.02%
Promjena cijene (7D) +7.40%

RAFF the Giraffe (RAFF) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, RAFFtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RAFF je $ 0.00458787, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RAFF se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +2.02% u posljednjih 24 sata i +7.40% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu RAFF the Giraffe (RAFF)

Tržišna kapitalizacija $ 18.57K
Obujam (24 sata) --
Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 18.57K
Količina u optjecaju 98.95M
Ukupna količina 98,950,808.238

Trenutačna tržišna kapitalizacija RAFF the Giraffe je $ 18.57K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RAFF je 98.95M, s ukupnom količinom od 98950808.238. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 18.57K.