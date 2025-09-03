Radx Ai ($RADX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.54% Promjena cijene (1D) -2.08% Promjena cijene (7D) +0.06% Promjena cijene (7D) +0.06%

Radx Ai ($RADX) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, $RADXtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $RADX je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $RADX se promijenio za -1.54% u posljednjih sat vremena, -2.08% u posljednjih 24 sata i +0.06% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Radx Ai ($RADX)

Tržišna kapitalizacija $ 8.77K$ 8.77K $ 8.77K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 8.77K$ 8.77K $ 8.77K Količina u optjecaju 6.25B 6.25B 6.25B Ukupna količina 6,250,000,000.0 6,250,000,000.0 6,250,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Radx Ai je $ 8.77K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $RADX je 6.25B, s ukupnom količinom od 6250000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 8.77K.