RadioShack (RADIO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.03856085$ 0.03856085 $ 0.03856085 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.38% Promjena cijene (1D) -0.94% Promjena cijene (7D) -3.44% Promjena cijene (7D) -3.44%

RadioShack (RADIO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, RADIOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RADIO je $ 0.03856085, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RADIO se promijenio za -0.38% u posljednjih sat vremena, -0.94% u posljednjih 24 sata i -3.44% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu RadioShack (RADIO)

Tržišna kapitalizacija $ 243.44K$ 243.44K $ 243.44K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.02M$ 1.02M $ 1.02M Količina u optjecaju 3.44B 3.44B 3.44B Ukupna količina 14,369,287,385.5 14,369,287,385.5 14,369,287,385.5

Trenutačna tržišna kapitalizacija RadioShack je $ 243.44K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RADIO je 3.44B, s ukupnom količinom od 14369287385.5. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.02M.