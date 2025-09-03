RaceX (RACEX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.01212355$ 0.01212355 $ 0.01212355 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -1.67% Promjena cijene (7D) -0.89% Promjena cijene (7D) -0.89%

RaceX (RACEX) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, RACEXtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RACEX je $ 0.01212355, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RACEX se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -1.67% u posljednjih 24 sata i -0.89% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu RaceX (RACEX)

Tržišna kapitalizacija $ 66.35K$ 66.35K $ 66.35K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 89.42K$ 89.42K $ 89.42K Količina u optjecaju 742.06M 742.06M 742.06M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija RaceX je $ 66.35K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RACEX je 742.06M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 89.42K.