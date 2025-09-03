Više o RACEX

RaceX Logotip

RaceX Cijena (RACEX)

Neuvršten

1 RACEX u USD cijena uživo:

--
----
-1.60%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena RaceX (RACEX)
RaceX (RACEX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01212355
$ 0.01212355$ 0.01212355

$ 0
$ 0$ 0

--

-1.67%

-0.89%

-0.89%

RaceX (RACEX) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, RACEXtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RACEX je $ 0.01212355, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RACEX se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -1.67% u posljednjih 24 sata i -0.89% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu RaceX (RACEX)

$ 66.35K
$ 66.35K$ 66.35K

--
----

$ 89.42K
$ 89.42K$ 89.42K

742.06M
742.06M 742.06M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija RaceX je $ 66.35K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RACEX je 742.06M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 89.42K.

RaceX (RACEX) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz RaceX u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz RaceX u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz RaceX u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz RaceX u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-1.67%
30 dana$ 0+25.64%
60 dana$ 0+77.48%
90 dana$ 0--

Što je RaceX (RACEX)

The first Play-2-Earn racing platform on the Avalanche ecosystem! This is the first Avalanche Blockchain racing sim that will combine both real-world, on-the-road racing with virtual racing on a first of its kind simulation engine currently in development. DCRC Racing will use NFTs minted on this platform to represent the cars used in the simulation. These NFTs will be used in our advanced virtual racing simulator, allowing users to benefit from Race-2-Earn features on the platform. These NFTs will be fully upgradeable using burn and re-mint functionalities. The NFTs will also be upgradeable in terms of appearance by adding body kits, changing colors, adding decals, and changing the wheels and tires. Users will be able to construct their NFT and make it completely unique according to their vision! The NFTs can be upgraded in terms of performance too, as owners will be able to purchase performance upgrades to improve the ability of their race cars in the virtual races.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs RaceX (RACEX)

Službena web-stranica

RaceX Predviđanje cijene (USD)

Koliko će RaceX (RACEX) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših RaceX (RACEX) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za RaceX.

Provjerite RaceX predviđanje cijene sada!

RACEX u lokalnim valutama

RaceX (RACEX) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike RaceX (RACEX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o RACEX opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o RaceX (RACEX)

Koliko RaceX (RACEX) vrijedi danas?
Cijena RACEX uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena RACEX u USD?
Trenutačna cijena RACEX u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija RaceX?
Tržišna kapitalizacija za RACEX je $ 66.35K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za RACEX?
Količina u optjecaju za RACEX je 742.06M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za RACEX?
RACEX je postigao ATH cijenu od 0.01212355 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za RACEX?
RACEX je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za RACEX?
24-satni obujam trgovanja za RACEX je -- USD.
Hoće li RACEX još narasti ove godine?
RACEX mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte RACEX predviđanje cijene za detaljniju analizu.
