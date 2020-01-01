Raccoon Dog (RACCOONDOG) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Raccoon Dog (RACCOONDOG), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Raccoon Dog (RACCOONDOG) Informacije The Cutest Meme Coin Ever! 🦝 In Japan, the tanuki is a beloved legend known for its charm and mischief. Now, on Solana, $RaccoonDog is redefining the future of meme coins! 🌟🐾 #RaccoonDog is 100% community-driven with no team tokens and a fair launch that ensures everyone gets a chance to join the fun. Backed by adorable raccoon dogs and vibrant community memes, it's more than a token—it’s a movement! Plus, liquidity is locked forever for your safety. 🚀 CA GLkCbVHbzbDZ6MzGq3DyKiiEdAVN2U4JXeWp5rspump Službena web stranica: https://raccoondog.meme/ Kupi RACCOONDOG odmah!

Raccoon Dog (RACCOONDOG) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Raccoon Dog (RACCOONDOG), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 28.34K $ 28.34K $ 28.34K Ukupna količina: $ 999.88M $ 999.88M $ 999.88M Količina u optjecaju: $ 999.88M $ 999.88M $ 999.88M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 28.34K $ 28.34K $ 28.34K Povijesni maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Raccoon Dog (RACCOONDOG)

Raccoon Dog (RACCOONDOG) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Raccoon Dog (RACCOONDOG) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj RACCOONDOG tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja RACCOONDOG tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku RACCOONDOG tokena, istražite RACCOONDOG cijenu tokena uživo!

RACCOONDOG Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide RACCOONDOG? Naša RACCOONDOG stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte RACCOONDOG predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!