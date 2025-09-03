Raccoon Dog (RACCOONDOG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.93% Promjena cijene (1D) +3.13% Promjena cijene (7D) +5.14% Promjena cijene (7D) +5.14%

Raccoon Dog (RACCOONDOG) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, RACCOONDOGtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RACCOONDOG je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RACCOONDOG se promijenio za +0.93% u posljednjih sat vremena, +3.13% u posljednjih 24 sata i +5.14% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Raccoon Dog (RACCOONDOG)

Tržišna kapitalizacija $ 27.78K$ 27.78K $ 27.78K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 27.78K$ 27.78K $ 27.78K Količina u optjecaju 999.88M 999.88M 999.88M Ukupna količina 999,877,324.485233 999,877,324.485233 999,877,324.485233

Trenutačna tržišna kapitalizacija Raccoon Dog je $ 27.78K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RACCOONDOG je 999.88M, s ukupnom količinom od 999877324.485233. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 27.78K.