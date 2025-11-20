RabbitX Cijena danas

Trenutačna cijena RabbitX (RBX) danas je --, s promjenom od 0.03% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije RBX u USD je -- po RBX.

RabbitX trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 383,512, s količinom u optjecaju od 599.88M RBX. Tijekom posljednja 24 sata, RBX trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.300034, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, RBX se kretao -- u posljednjem satu i -8.65% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu RabbitX (RBX)

Tržišna kapitalizacija $ 383.51K$ 383.51K $ 383.51K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 639.31K$ 639.31K $ 639.31K Količina u optjecaju 599.88M 599.88M 599.88M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija RabbitX je $ 383.51K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RBX je 599.88M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 639.31K.