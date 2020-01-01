RabbitSwap (RABBIT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u RabbitSwap (RABBIT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

RabbitSwap (RABBIT) Informacije RabbitSwap.xyz is a DEX protocol designed to serve as the primary liquidity center on Viction network, combining with a robust DEX protocol, user-friendly experience, and advanced liquidity tools. As the backbone of Viction’s liquidity, RabbitSwap is the liquidity management layer for projects to launch tokens, create incentive campaigns, manage treasury, and enhance token performance. Whether you are launching a new asset or driving liquidity, RabbitSwap is the go-to platform for seamless trading and sustainable growth on Viction. Our mission is to grow the Viction Ecosystem by providing support through liquidity, technology and tools. RabbitSwap.xyz was officially launched in December, 2024 on Viction network. Službena web stranica: https://rabbitswap.xyz/ Kupi RABBIT odmah!

RabbitSwap (RABBIT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za RabbitSwap (RABBIT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 497.02K $ 497.02K $ 497.02K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 4.97M $ 4.97M $ 4.97M Povijesni maksimum: $ 0.045219 $ 0.045219 $ 0.045219 Povijesni minimum: $ 0.00138977 $ 0.00138977 $ 0.00138977 Trenutna cijena: $ 0.0049702 $ 0.0049702 $ 0.0049702 Saznajte više o cijeni RabbitSwap (RABBIT)

RabbitSwap (RABBIT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike RabbitSwap (RABBIT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj RABBIT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja RABBIT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku RABBIT tokena, istražite RABBIT cijenu tokena uživo!

RABBIT Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide RABBIT? Naša RABBIT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte RABBIT predviđanje cijene tokena odmah!

