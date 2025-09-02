RabbitSwap (RABBIT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.0050346 $ 0.0050346 $ 0.0050346 24-satna najniža cijena $ 0.00558911 $ 0.00558911 $ 0.00558911 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.0050346$ 0.0050346 $ 0.0050346 24-satna najviša cijena $ 0.00558911$ 0.00558911 $ 0.00558911 Najviša cijena ikada $ 0.045219$ 0.045219 $ 0.045219 Najniža cijena $ 0.00138977$ 0.00138977 $ 0.00138977 Promjena cijene (1H) +0.61% Promjena cijene (1D) -6.22% Promjena cijene (7D) -8.21% Promjena cijene (7D) -8.21%

RabbitSwap (RABBIT) cijena u stvarnom vremenu je $0.00513859. Tijekom protekla 24 sata, RABBITtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0050346 i najviše cijene $ 0.00558911, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RABBIT je $ 0.045219, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00138977.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RABBIT se promijenio za +0.61% u posljednjih sat vremena, -6.22% u posljednjih 24 sata i -8.21% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu RabbitSwap (RABBIT)

Tržišna kapitalizacija $ 513.86K$ 513.86K $ 513.86K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.14M$ 5.14M $ 5.14M Količina u optjecaju 100.00M 100.00M 100.00M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija RabbitSwap je $ 513.86K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RABBIT je 100.00M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.14M.