Rabbit Finance (RABBIT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Rabbit Finance (RABBIT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Rabbit Finance (RABBIT) Informacije Rabbit Finance is a cross-chain excess lending protocol, which can help deposit users obtain more interest and help liquidity farmers obtain higher income through high as 9x leverage and optimized reinvestment strategy. Službena web stranica: https://www.rabbitfinance.io/ Kupi RABBIT odmah!

Rabbit Finance (RABBIT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Rabbit Finance (RABBIT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 39.84K Ukupna količina: $ 179.06M Količina u optjecaju: $ 106.45M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 67.01K Povijesni maksimum: $ 2.69 Povijesni minimum: $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00037423

Rabbit Finance (RABBIT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Rabbit Finance (RABBIT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj RABBIT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja RABBIT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku RABBIT tokena, istražite RABBIT cijenu tokena uživo!

RABBIT Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide RABBIT? Naša RABBIT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte RABBIT predviđanje cijene tokena odmah!

