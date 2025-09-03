Rabbit Finance (RABBIT) Informacije o cijeni (USD)

Rabbit Finance (RABBIT) cijena u stvarnom vremenu je $0.00037342. Tijekom protekla 24 sata, RABBITtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00037111 i najviše cijene $ 0.00037575, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RABBIT je $ 2.69, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00005282.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RABBIT se promijenio za +0.08% u posljednjih sat vremena, +0.03% u posljednjih 24 sata i -1.17% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Rabbit Finance (RABBIT)

Trenutačna tržišna kapitalizacija Rabbit Finance je $ 39.75K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RABBIT je 106.45M, s ukupnom količinom od 179059185.2893512. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 66.86K.