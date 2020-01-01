Rabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Rabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Rabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL) Informacije Ai Investment Fund Launchpad. Combining Ai and DeFi, users can launch permissionless fully customizable Investment Funds either human managed or fully managed by Ai. Choose from one of the in-house Ai fund managers or whitelist your favorite Ai agent to manage your Investment Fund. Profit sharing and fee sharing for fund creators. Stakers also earn a share of profits and fees from every fund as rewards. Službena web stranica: https://koshercapital.net Bijela knjiga: https://koshercapital.net/whitepaper Kupi SHEKEL odmah!

Tržišna kapitalizacija: $ 3.23M
Ukupna količina: $ 1.00B
Količina u optjecaju: $ 1.00B
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 3.23M
Povijesni maksimum: $ 0.01170129
Povijesni minimum: $ 0
Trenutna cijena: $ 0.0032307

Rabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Rabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SHEKEL tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SHEKEL tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SHEKEL tokena, istražite SHEKEL cijenu tokena uživo!

