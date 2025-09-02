Više o SHEKEL

Rabbi Schlomo by Virtuals Logotip

Rabbi Schlomo by Virtuals Cijena (SHEKEL)

Neuvršten

1 SHEKEL u USD cijena uživo:

$0.00267553
-3.10%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
USD
Grafikon aktualnih cijena Rabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:52:30 (UTC+8)

Rabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00247241
24-satna najniža cijena
$ 0.00291881
24-satna najviša cijena

$ 0.00247241
$ 0.00291881
$ 0.01170129
$ 0
-0.19%

-3.17%

-26.66%

-26.66%

Rabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL) cijena u stvarnom vremenu je $0.00267553. Tijekom protekla 24 sata, SHEKELtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00247241 i najviše cijene $ 0.00291881, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SHEKEL je $ 0.01170129, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SHEKEL se promijenio za -0.19% u posljednjih sat vremena, -3.17% u posljednjih 24 sata i -26.66% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Rabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL)

$ 2.68M
--
$ 2.68M
1.00B
1,000,000,000.0
Trenutačna tržišna kapitalizacija Rabbi Schlomo by Virtuals je $ 2.68M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SHEKEL je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.68M.

Rabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Rabbi Schlomo by Virtuals u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Rabbi Schlomo by Virtuals u USD iznosila je $ +0.0005915912.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Rabbi Schlomo by Virtuals u USD iznosila je $ -0.0010573930.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Rabbi Schlomo by Virtuals u USD iznosila je $ -0.00624449372615017.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-3.17%
30 dana$ +0.0005915912+22.11%
60 dana$ -0.0010573930-39.52%
90 dana$ -0.00624449372615017-70.00%

Što je Rabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL)

Ai Investment Fund Launchpad. Combining Ai and DeFi, users can launch permissionless fully customizable Investment Funds either human managed or fully managed by Ai. Choose from one of the in-house Ai fund managers or whitelist your favorite Ai agent to manage your Investment Fund. Profit sharing and fee sharing for fund creators. Stakers also earn a share of profits and fees from every fund as rewards.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Rabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL)

Popis dopuštenih
Službena web-stranica

Rabbi Schlomo by Virtuals Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Rabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Rabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Rabbi Schlomo by Virtuals.

Provjerite Rabbi Schlomo by Virtuals predviđanje cijene sada!

SHEKEL u lokalnim valutama

Rabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Rabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SHEKEL opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Rabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL)

Koliko Rabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL) vrijedi danas?
Cijena SHEKEL uživo u USD je 0.00267553 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SHEKEL u USD?
Trenutačna cijena SHEKEL u USD je $ 0.00267553. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Rabbi Schlomo by Virtuals?
Tržišna kapitalizacija za SHEKEL je $ 2.68M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SHEKEL?
Količina u optjecaju za SHEKEL je 1.00B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SHEKEL?
SHEKEL je postigao ATH cijenu od 0.01170129 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SHEKEL?
SHEKEL je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SHEKEL?
24-satni obujam trgovanja za SHEKEL je -- USD.
Hoće li SHEKEL još narasti ove godine?
SHEKEL mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SHEKEL predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:52:30 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

