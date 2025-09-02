Rabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL) Informacije o cijeni (USD)

24-satna najniža cijena $ 0.00247241
24-satna najviša cijena $ 0.00291881
Najviša cijena ikada $ 0.01170129
Najniža cijena $ 0
Promjena cijene (1H) -0.19%
Promjena cijene (1D) -3.17%
Promjena cijene (7D) -26.66%

Rabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL) cijena u stvarnom vremenu je $0.00267553. Tijekom protekla 24 sata, SHEKELtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00247241 i najviše cijene $ 0.00291881, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SHEKEL je $ 0.01170129, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SHEKEL se promijenio za -0.19% u posljednjih sat vremena, -3.17% u posljednjih 24 sata i -26.66% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Rabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL)

Tržišna kapitalizacija $ 2.68M$ 2.68M $ 2.68M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.68M$ 2.68M $ 2.68M Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Rabbi Schlomo by Virtuals je $ 2.68M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SHEKEL je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.68M.