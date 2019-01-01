QUP Coin (QUP) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u QUP Coin (QUP), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

QUP Coin (QUP) Informacije I started QUP because I was fed up with waiting in lines—whether it's for a drink at a crowded bar or a bagel in the rain. It's 2025, and we're still stuck in physical lines like it's the Stone Age. QUP is my attempt to fix that with a virtual queuing app that gives you control over your time. Our first app, DrinQUP, focuses on bars, letting you order drinks and know exactly when they'll be ready, no elbowing through a mob required. It's built on a patent-pending algorithm that predicts wait times by analyzing real-time data, like how fast bartenders are pouring or how many orders are ahead. The idea came from my MBA days studying supply chains—everyone in the chain should win, not just the people with the most cash. So, we created a system where you can pay a bit to skip ahead (we call it "Queue-UP"), but if that slows others down too much, those waiting get rewarded with QUP Coin. It's about fairness and giving people options, whether you're at a bar, a concert, or even a doctor's office. We're starting small with bars but built the core as an API so it can work anywhere lines are a problem. I've been funding this myself since 2019, and it's been a slow grind, but we're close to launching on Android and iOS this summer. It's not just an app—it's a way to value your time. Službena web stranica: https://drinqup.com/ Bijela knjiga: https://drinqup.com/whitepaper

QUP Coin (QUP) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za QUP Coin (QUP), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 3.72M $ 3.72M $ 3.72M Ukupna količina: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Količina u optjecaju: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 3.72M $ 3.72M $ 3.72M Povijesni maksimum: $ 0.02113102 $ 0.02113102 $ 0.02113102 Povijesni minimum: $ 0.00141575 $ 0.00141575 $ 0.00141575 Trenutna cijena: $ 0.00185842 $ 0.00185842 $ 0.00185842 Saznajte više o cijeni QUP Coin (QUP)

QUP Coin (QUP) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike QUP Coin (QUP) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj QUP tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja QUP tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku QUP tokena, istražite QUP cijenu tokena uživo!

