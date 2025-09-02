Više o QUP

QUP Coin Logotip

QUP Coin Cijena (QUP)

Neuvršten

1 QUP u USD cijena uživo:

$0.00227274
-2.10%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena QUP Coin (QUP)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:52:06 (UTC+8)

QUP Coin (QUP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00218198
24-satna najniža cijena
$ 0.00232742
24-satna najviša cijena

$ 0.00218198
$ 0.00232742
$ 0.02113102
$ 0.00141575
+0.33%

-1.62%

+9.14%

+9.14%

QUP Coin (QUP) cijena u stvarnom vremenu je $0.00228418. Tijekom protekla 24 sata, QUPtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00218198 i najviše cijene $ 0.00232742, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena QUP je $ 0.02113102, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00141575.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, QUP se promijenio za +0.33% u posljednjih sat vremena, -1.62% u posljednjih 24 sata i +9.14% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu QUP Coin (QUP)

$ 4.55M
--
$ 4.55M
2.00B
1,999,949,898.264313
Trenutačna tržišna kapitalizacija QUP Coin je $ 4.55M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju QUP je 2.00B, s ukupnom količinom od 1999949898.264313. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.55M.

QUP Coin (QUP) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz QUP Coin u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz QUP Coin u USD iznosila je $ -0.0006661842.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz QUP Coin u USD iznosila je $ -0.0008747820.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz QUP Coin u USD iznosila je $ -0.005592793573376744.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-1.62%
30 dana$ -0.0006661842-29.16%
60 dana$ -0.0008747820-38.29%
90 dana$ -0.005592793573376744-71.00%

Što je QUP Coin (QUP)

I started QUP because I was fed up with waiting in lines—whether it’s for a drink at a crowded bar or a bagel in the rain. It’s 2025, and we’re still stuck in physical lines like it’s the Stone Age. QUP is my attempt to fix that with a virtual queuing app that gives you control over your time. Our first app, DrinQUP, focuses on bars, letting you order drinks and know exactly when they’ll be ready, no elbowing through a mob required. It’s built on a patent-pending algorithm that predicts wait times by analyzing real-time data, like how fast bartenders are pouring or how many orders are ahead. The idea came from my MBA days studying supply chains—everyone in the chain should win, not just the people with the most cash. So, we created a system where you can pay a bit to skip ahead (we call it “Queue-UP”), but if that slows others down too much, those waiting get rewarded with QUP Coin. It’s about fairness and giving people options, whether you’re at a bar, a concert, or even a doctor’s office. We’re starting small with bars but built the core as an API so it can work anywhere lines are a problem. I’ve been funding this myself since 2019, and it’s been a slow grind, but we’re close to launching on Android and iOS this summer. It’s not just an app—it’s a way to value your time.

QUP Coin Predviđanje cijene (USD)

Koliko će QUP Coin (QUP) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših QUP Coin (QUP) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za QUP Coin.

Provjerite QUP Coin predviđanje cijene sada!

QUP u lokalnim valutama

QUP Coin (QUP) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike QUP Coin (QUP) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o QUP opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o QUP Coin (QUP)

Koliko QUP Coin (QUP) vrijedi danas?
Cijena QUP uživo u USD je 0.00228418 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena QUP u USD?
Trenutačna cijena QUP u USD je $ 0.00228418. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija QUP Coin?
Tržišna kapitalizacija za QUP je $ 4.55M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za QUP?
Količina u optjecaju za QUP je 2.00B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za QUP?
QUP je postigao ATH cijenu od 0.02113102 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za QUP?
QUP je vidio ATL cijenu od 0.00141575 USD.
Koliki je obujam trgovanja za QUP?
24-satni obujam trgovanja za QUP je -- USD.
Hoće li QUP još narasti ove godine?
QUP mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte QUP predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.