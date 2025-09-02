QUP Coin (QUP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00218198 $ 0.00218198 $ 0.00218198 24-satna najniža cijena $ 0.00232742 $ 0.00232742 $ 0.00232742 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00218198$ 0.00218198 $ 0.00218198 24-satna najviša cijena $ 0.00232742$ 0.00232742 $ 0.00232742 Najviša cijena ikada $ 0.02113102$ 0.02113102 $ 0.02113102 Najniža cijena $ 0.00141575$ 0.00141575 $ 0.00141575 Promjena cijene (1H) +0.33% Promjena cijene (1D) -1.62% Promjena cijene (7D) +9.14% Promjena cijene (7D) +9.14%

QUP Coin (QUP) cijena u stvarnom vremenu je $0.00228418. Tijekom protekla 24 sata, QUPtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00218198 i najviše cijene $ 0.00232742, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena QUP je $ 0.02113102, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00141575.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, QUP se promijenio za +0.33% u posljednjih sat vremena, -1.62% u posljednjih 24 sata i +9.14% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu QUP Coin (QUP)

Tržišna kapitalizacija $ 4.55M$ 4.55M $ 4.55M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 4.55M$ 4.55M $ 4.55M Količina u optjecaju 2.00B 2.00B 2.00B Ukupna količina 1,999,949,898.264313 1,999,949,898.264313 1,999,949,898.264313

Trenutačna tržišna kapitalizacija QUP Coin je $ 4.55M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju QUP je 2.00B, s ukupnom količinom od 1999949898.264313. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.55M.