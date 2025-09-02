Quiztok (QTCON) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.18656$ 0.18656 $ 0.18656 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) 0.00% Promjena cijene (7D) 0.00%

Quiztok (QTCON) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, QTCONtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena QTCON je $ 0.18656, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, QTCON se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Quiztok (QTCON)

Tržišna kapitalizacija $ 43.88K$ 43.88K $ 43.88K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 45.90K$ 45.90K $ 45.90K Količina u optjecaju 11.47B 11.47B 11.47B Ukupna količina 12,000,000,000.0 12,000,000,000.0 12,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Quiztok je $ 43.88K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju QTCON je 11.47B, s ukupnom količinom od 12000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 45.90K.