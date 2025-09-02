QuiverX (QRX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00704147 $ 0.00704147 $ 0.00704147 24-satna najniža cijena $ 0.00830473 $ 0.00830473 $ 0.00830473 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00704147$ 0.00704147 $ 0.00704147 24-satna najviša cijena $ 0.00830473$ 0.00830473 $ 0.00830473 Najviša cijena ikada $ 0.153579$ 0.153579 $ 0.153579 Najniža cijena $ 0.00140234$ 0.00140234 $ 0.00140234 Promjena cijene (1H) -0.91% Promjena cijene (1D) -0.86% Promjena cijene (7D) -1.89% Promjena cijene (7D) -1.89%

QuiverX (QRX) cijena u stvarnom vremenu je $0.00815178. Tijekom protekla 24 sata, QRXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00704147 i najviše cijene $ 0.00830473, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena QRX je $ 0.153579, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00140234.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, QRX se promijenio za -0.91% u posljednjih sat vremena, -0.86% u posljednjih 24 sata i -1.89% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu QuiverX (QRX)

Tržišna kapitalizacija $ 741.22K$ 741.22K $ 741.22K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 813.65K$ 813.65K $ 813.65K Količina u optjecaju 91.10M 91.10M 91.10M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija QuiverX je $ 741.22K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju QRX je 91.10M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 813.65K.