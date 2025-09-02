Više o QC

Quitcoin Logotip

Quitcoin Cijena (QC)

Neuvršten

1 QC u USD cijena uživo:

-1.30%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena Quitcoin (QC)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 19:03:42 (UTC+8)

Quitcoin (QC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

-0.30%

-1.36%

+0.93%

+0.93%

Quitcoin (QC) cijena u stvarnom vremenu je $0.01059443. Tijekom protekla 24 sata, QCtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01043107 i najviše cijene $ 0.01079122, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena QC je $ 0.01184032, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00128504.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, QC se promijenio za -0.30% u posljednjih sat vremena, -1.36% u posljednjih 24 sata i +0.93% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Quitcoin (QC)

--
----

Trenutačna tržišna kapitalizacija Quitcoin je $ 10.55M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju QC je 993.15M, s ukupnom količinom od 998954558.508356. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 10.61M.

Quitcoin (QC) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Quitcoin u USD iznosila je $ -0.00014652789170134.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Quitcoin u USD iznosila je $ +0.0253143130.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Quitcoin u USD iznosila je $ +0.0622030058.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Quitcoin u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00014652789170134-1.36%
30 dana$ +0.0253143130+238.94%
60 dana$ +0.0622030058+587.13%
90 dana$ 0--

Što je Quitcoin (QC)

Quitcoin is a pioneering crypto project born from satire but grounded in real technological innovation. We combine the cultural power of memes with the intelligent design of AI agents to build a self-sustaining, on-chain/off-chain community. Our mission is to reward people who choose freedom over grind, by offering meaningful roles, incentives, and ownership through blockchain and AI-driven systems. At its core, Quitcoin is more than just a meme coin it's a paradigm shift. We're testing and developing proprietary technology that leverages agentic AI to moderate and evolve our community in real time. Our bots monitor on-chain behaviours, analyse social sentiment, assign community roles, and drive user engagement with fairness and transparency. The Quitcoin ecosystem is backed by an experienced team of blockchain and AI developers, bringing forward a suite of innovations including: • Behavioural tokenomics tied to wallet activity and memetic contribution • Real-time role assignment based on trust, loyalty, and creativity • Automated distribution systems for rewards and airdrops • Insightful dashboards for investors and community metrics Our investor page (https://quitcoincrypto.com/investors) outlines the core technological assets being developed, the potential for strategic partnerships, and the unique IP underpinning our ecosystem. This includes community management protocols, AI moderation agents, and data driven market engagement strategies all underpinned by a commitment to open experimentation and community feedback. Quitcoin is designed to thrive in volatility, reward courage, and scale through culture. It's a living experiment in decentralised influence, where the memes are real, the tech is serious and the vision is freedom.

Quitcoin Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Quitcoin (QC) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Quitcoin (QC) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Quitcoin.

Provjerite Quitcoin predviđanje cijene sada!

QC u lokalnim valutama

Quitcoin (QC) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Quitcoin (QC) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o QC opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Quitcoin (QC)

Koliko Quitcoin (QC) vrijedi danas?
Cijena QC uživo u USD je 0.01059443 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena QC u USD?
Trenutačna cijena QC u USD je $ 0.01059443. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Quitcoin?
Tržišna kapitalizacija za QC je $ 10.55M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za QC?
Količina u optjecaju za QC je 993.15M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za QC?
QC je postigao ATH cijenu od 0.01184032 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za QC?
QC je vidio ATL cijenu od 0.00128504 USD.
Koliki je obujam trgovanja za QC?
24-satni obujam trgovanja za QC je -- USD.
Hoće li QC još narasti ove godine?
QC mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte QC predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.