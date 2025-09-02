Quitcoin (QC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.01043107 24-satna najviša cijena $ 0.01079122 Najviša cijena ikada $ 0.01184032 Najniža cijena $ 0.00128504 Promjena cijene (1H) -0.30% Promjena cijene (1D) -1.36% Promjena cijene (7D) +0.93%

Quitcoin (QC) cijena u stvarnom vremenu je $0.01059443. Tijekom protekla 24 sata, QCtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01043107 i najviše cijene $ 0.01079122, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena QC je $ 0.01184032, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00128504.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, QC se promijenio za -0.30% u posljednjih sat vremena, -1.36% u posljednjih 24 sata i +0.93% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Quitcoin (QC)

Tržišna kapitalizacija $ 10.55M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 10.61M Količina u optjecaju 993.15M Ukupna količina 998,954,558.508356

Trenutačna tržišna kapitalizacija Quitcoin je $ 10.55M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju QC je 993.15M, s ukupnom količinom od 998954558.508356. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 10.61M.