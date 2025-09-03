Quint (QUINT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 2.8$ 2.8 $ 2.8 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +1.10% Promjena cijene (7D) +1.10%

Quint (QUINT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, QUINTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena QUINT je $ 2.8, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, QUINT se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +1.10% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Quint (QUINT)

Tržišna kapitalizacija $ 71.71K$ 71.71K $ 71.71K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 305.92K$ 305.92K $ 305.92K Količina u optjecaju 183.78M 183.78M 183.78M Ukupna količina 784,000,000.0 784,000,000.0 784,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Quint je $ 71.71K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju QUINT je 183.78M, s ukupnom količinom od 784000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 305.92K.