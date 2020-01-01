Quilson (QUIL) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Quilson (QUIL), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Quilson (QUIL) Informacije Quilson said during a speech in his home country: "I would never claim to be the happiest animal in the world, but it's possible - long live the internet.." His words and his smile touched people's hearts. Quilson's Crypto Memecoin was not only used for financial transactions, but also for charitable causes and community projects. Quilson wanted to make the world a little bit better. Službena web stranica: https://quil.meme/ Bijela knjiga: https://quil.meme/#roadmap Kupi QUIL odmah!

Quilson (QUIL) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Quilson (QUIL), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 22.26K $ 22.26K $ 22.26K Ukupna količina: $ 972.50M $ 972.50M $ 972.50M Količina u optjecaju: $ 972.50M $ 972.50M $ 972.50M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 22.26K $ 22.26K $ 22.26K Povijesni maksimum: $ 0.00272536 $ 0.00272536 $ 0.00272536 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Quilson (QUIL)

Quilson (QUIL) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Quilson (QUIL) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj QUIL tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja QUIL tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku QUIL tokena, istražite QUIL cijenu tokena uživo!

QUIL Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide QUIL? Naša QUIL stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte QUIL predviđanje cijene tokena odmah!

