Quilson (QUIL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00272536$ 0.00272536 $ 0.00272536 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +11.54% Promjena cijene (7D) +11.54%

Quilson (QUIL) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, QUILtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena QUIL je $ 0.00272536, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, QUIL se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +11.54% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Quilson (QUIL)

Tržišna kapitalizacija $ 22.26K$ 22.26K $ 22.26K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 22.26K$ 22.26K $ 22.26K Količina u optjecaju 972.50M 972.50M 972.50M Ukupna količina 972,498,673.19 972,498,673.19 972,498,673.19

Trenutačna tržišna kapitalizacija Quilson je $ 22.26K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju QUIL je 972.50M, s ukupnom količinom od 972498673.19. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 22.26K.