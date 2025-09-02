Quill USDQ (USDQ) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 24-satna najniža cijena $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 24-satna najviša cijena $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 Najviša cijena ikada $ 1.002$ 1.002 $ 1.002 Najniža cijena $ 0.99845$ 0.99845 $ 0.99845 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -0.00% Promjena cijene (7D) +0.00% Promjena cijene (7D) +0.00%

Quill USDQ (USDQ) cijena u stvarnom vremenu je $1. Tijekom protekla 24 sata, USDQtrgovalo je između najniže cijene $ 1.0 i najviše cijene $ 1.0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena USDQ je $ 1.002, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.99845.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, USDQ se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -0.00% u posljednjih 24 sata i +0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Quill USDQ (USDQ)

Tržišna kapitalizacija $ 278.38K$ 278.38K $ 278.38K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 278.38K$ 278.38K $ 278.38K Količina u optjecaju 278.29K 278.29K 278.29K Ukupna količina 278,294.3626436949 278,294.3626436949 278,294.3626436949

Trenutačna tržišna kapitalizacija Quill USDQ je $ 278.38K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju USDQ je 278.29K, s ukupnom količinom od 278294.3626436949. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 278.38K.