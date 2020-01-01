Quidd (QUIDD) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Quidd (QUIDD), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Quidd (QUIDD) Informacije Quidd is the original digital collectibles and NFT marketplace. For over five years, Quidd has facilitated the issuance, sale, and exchange of limited-edition, officially licensed digital collectibles, featuring more than 325 of the world's most popular brands, including Marvel, Disney, Game of Thrones, Rick and Morty, and more. Originally backed by Sequoia Capital and now part of the Animoca Brands family, Quidd serves over 7,000,000 mainstream digital collectors, stores over 2.1B pieces of individually-serialized digital artwork, and facilitates over 6 transactions-per-second in its aftermarket. Službena web stranica: https://www.quiddtoken.com/

Quidd (QUIDD) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Quidd (QUIDD), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 238.78K $ 238.78K $ 238.78K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 275.89M $ 275.89M $ 275.89M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 865.49K $ 865.49K $ 865.49K Povijesni maksimum: $ 5.88 $ 5.88 $ 5.88 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00086549 $ 0.00086549 $ 0.00086549 Saznajte više o cijeni Quidd (QUIDD)

Quidd (QUIDD) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Quidd (QUIDD) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj QUIDD tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja QUIDD tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku QUIDD tokena, istražite QUIDD cijenu tokena uživo!

QUIDD Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide QUIDD? Naša QUIDD stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte QUIDD predviđanje cijene tokena odmah!

