Quidd (QUIDD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 5.88$ 5.88 $ 5.88 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -0.03% Promjena cijene (7D) -0.03%

Quidd (QUIDD) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, QUIDDtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena QUIDD je $ 5.88, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, QUIDD se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -0.03% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Quidd (QUIDD)

Tržišna kapitalizacija $ 238.78K$ 238.78K $ 238.78K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 865.49K$ 865.49K $ 865.49K Količina u optjecaju 275.89M 275.89M 275.89M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Quidd je $ 238.78K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju QUIDD je 275.89M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 865.49K.