Quicksilver (QCK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00179832 24-satna najniža cijena $ 0.00191039 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00179832 24-satna najviša cijena $ 0.00191039 Najviša cijena ikada $ 0.544806 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -0.73% Promjena cijene (1D) +4.15% Promjena cijene (7D) +14.92%

Quicksilver (QCK) cijena u stvarnom vremenu je $0.00189456. Tijekom protekla 24 sata, QCKtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00179832 i najviše cijene $ 0.00191039, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena QCK je $ 0.544806, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, QCK se promijenio za -0.73% u posljednjih sat vremena, +4.15% u posljednjih 24 sata i +14.92% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Quicksilver (QCK)

Tržišna kapitalizacija $ 265.31K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 558.31K Količina u optjecaju 140.07M Ukupna količina 294,766,722.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Quicksilver je $ 265.31K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju QCK je 140.07M, s ukupnom količinom od 294766722.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 558.31K.