Queen Sherex (QSHX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.0015431 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -1.36% Promjena cijene (1D) -8.08% Promjena cijene (7D) -14.96%

Queen Sherex (QSHX) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, QSHXtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena QSHX je $ 0.0015431, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, QSHX se promijenio za -1.36% u posljednjih sat vremena, -8.08% u posljednjih 24 sata i -14.96% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Queen Sherex (QSHX)

Tržišna kapitalizacija $ 671.25K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 671.25K Količina u optjecaju 979.82M Ukupna količina 979,822,199.457163

Trenutačna tržišna kapitalizacija Queen Sherex je $ 671.25K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju QSHX je 979.82M, s ukupnom količinom od 979822199.457163. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 671.25K.