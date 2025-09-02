Više o QSHX

QSHX Informacije o cijeni

QSHX Službena web stranica

QSHX Tokenomija

QSHX Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Queen Sherex Logotip

Queen Sherex Cijena (QSHX)

Neuvršten

1 QSHX u USD cijena uživo:

$0.0006888
$0.0006888$0.0006888
-8.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Queen Sherex (QSHX)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 20:25:27 (UTC+8)

Queen Sherex (QSHX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0015431
$ 0.0015431$ 0.0015431

$ 0
$ 0$ 0

-1.36%

-8.08%

-14.96%

-14.96%

Queen Sherex (QSHX) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, QSHXtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena QSHX je $ 0.0015431, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, QSHX se promijenio za -1.36% u posljednjih sat vremena, -8.08% u posljednjih 24 sata i -14.96% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Queen Sherex (QSHX)

$ 671.25K
$ 671.25K$ 671.25K

--
----

$ 671.25K
$ 671.25K$ 671.25K

979.82M
979.82M 979.82M

979,822,199.457163
979,822,199.457163 979,822,199.457163

Trenutačna tržišna kapitalizacija Queen Sherex je $ 671.25K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju QSHX je 979.82M, s ukupnom količinom od 979822199.457163. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 671.25K.

Queen Sherex (QSHX) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Queen Sherex u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Queen Sherex u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Queen Sherex u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Queen Sherex u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-8.08%
30 dana$ 0+15.48%
60 dana$ 0-26.19%
90 dana$ 0--

Što je Queen Sherex (QSHX)

Queen Sherex is no ordinary meme coin — she is a force of nature, commanding the Solana blockchain with a presence that is both regal and relentless. Born from chaos, crowned through fire, and empowered by the unyielding strength of her community, Queen Sherex ushers in a bold new era of decentralized culture. In a world flooded with fleeting trends and hollow hype, Queen Sherex rises with purpose. She is not here to follow the rules — she is here to rewrite them. With the elegance of a monarch and the precision of a tactician, Queen Sherex leads a decentralized kingdom where degens, dreamers, and builders unite beneath her sovereign banner.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Queen Sherex (QSHX)

Službena web-stranica

Queen Sherex Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Queen Sherex (QSHX) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Queen Sherex (QSHX) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Queen Sherex.

Provjerite Queen Sherex predviđanje cijene sada!

QSHX u lokalnim valutama

Queen Sherex (QSHX) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Queen Sherex (QSHX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o QSHX opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Queen Sherex (QSHX)

Koliko Queen Sherex (QSHX) vrijedi danas?
Cijena QSHX uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena QSHX u USD?
Trenutačna cijena QSHX u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Queen Sherex?
Tržišna kapitalizacija za QSHX je $ 671.25K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za QSHX?
Količina u optjecaju za QSHX je 979.82M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za QSHX?
QSHX je postigao ATH cijenu od 0.0015431 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za QSHX?
QSHX je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za QSHX?
24-satni obujam trgovanja za QSHX je -- USD.
Hoće li QSHX još narasti ove godine?
QSHX mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte QSHX predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 20:25:27 (UTC+8)

Queen Sherex (QSHX) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.