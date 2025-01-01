QUEEN POOIE (QUEEN2) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u QUEEN POOIE (QUEEN2), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
QUEEN POOIE (QUEEN2) Informacije

Queen Pooie’s mission is to provide a fun, community-centric cryptocurrency ecosystem on Pulsechain, building upon advanced token mechanics derived from UFO and pTGC both of which are premiers store of value with premier store of value tokenomics. We seek to foster a thriving, light-hearted, yet profitable environment for our holders. Tokenomics Queen Pooie’s tokenomics are influenced by the core principles of our Alien technology via UFO and pTGC both of which represent premiers store of value tokens. Designed to create sustainable value for holders, the Queen Pooie tokenomics emphasizes deflationary mechanisms, liquidity stability, reflection and rewards through technical distribution.

Službena web stranica:
https://queenpooie.com/
Bijela knjiga:
https://queenpooie.com/wp-content/uploads/2025/01/Queen_Pooie_toilet_paper_aka_white_paper_docx_v5_1_03_2025_.pdf

QUEEN POOIE (QUEEN2) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za QUEEN POOIE (QUEEN2), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 873.49K
Ukupna količina:
$ 2.22B
Količina u optjecaju:
$ 2.22B
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 873.49K
Povijesni maksimum:
$ 0.00369396
Povijesni minimum:
$ 0.00029582
Trenutna cijena:
$ 0.00039307
QUEEN POOIE (QUEEN2) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike QUEEN POOIE (QUEEN2) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj QUEEN2 tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja QUEEN2 tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku QUEEN2 tokena, istražite QUEEN2 cijenu tokena uživo!

QUEEN2 Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide QUEEN2? Naša QUEEN2 stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.