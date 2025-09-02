QUEEN POOIE (QUEEN2) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00369396$ 0.00369396 $ 0.00369396 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -2.43% Promjena cijene (7D) -16.65% Promjena cijene (7D) -16.65%

QUEEN POOIE (QUEEN2) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, QUEEN2trgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena QUEEN2 je $ 0.00369396, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, QUEEN2 se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -2.43% u posljednjih 24 sata i -16.65% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu QUEEN POOIE (QUEEN2)

Tržišna kapitalizacija $ 873.49K$ 873.49K $ 873.49K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 873.49K$ 873.49K $ 873.49K Količina u optjecaju 2.22B 2.22B 2.22B Ukupna količina 2,222,222,222.0 2,222,222,222.0 2,222,222,222.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija QUEEN POOIE je $ 873.49K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju QUEEN2 je 2.22B, s ukupnom količinom od 2222222222.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 873.49K.