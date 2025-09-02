Više o QUEEN2

QUEEN POOIE Cijena (QUEEN2)

Neuvršten

1 QUEEN2 u USD cijena uživo:

$0.00039307
-4.40%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena QUEEN POOIE (QUEEN2)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 19:03:34 (UTC+8)

QUEEN POOIE (QUEEN2) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0
$ 0.00369396
$ 0
--

-2.43%

-16.65%

-16.65%

QUEEN POOIE (QUEEN2) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, QUEEN2trgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena QUEEN2 je $ 0.00369396, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, QUEEN2 se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -2.43% u posljednjih 24 sata i -16.65% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu QUEEN POOIE (QUEEN2)

$ 873.49K
--
$ 873.49K
2.22B
2,222,222,222.0
Trenutačna tržišna kapitalizacija QUEEN POOIE je $ 873.49K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju QUEEN2 je 2.22B, s ukupnom količinom od 2222222222.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 873.49K.

QUEEN POOIE (QUEEN2) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz QUEEN POOIE u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz QUEEN POOIE u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz QUEEN POOIE u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz QUEEN POOIE u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-2.43%
30 dana$ 0-12.92%
60 dana$ 0+25.05%
90 dana$ 0--

Što je QUEEN POOIE (QUEEN2)

Queen Pooie’s mission is to provide a fun, community-centric cryptocurrency ecosystem on Pulsechain, building upon advanced token mechanics derived from UFO and pTGC both of which are premiers store of value with premier store of value tokenomics. We seek to foster a thriving, light-hearted, yet profitable environment for our holders. Tokenomics Queen Pooie’s tokenomics are influenced by the core principles of our Alien technology via UFO and pTGC both of which represent premiers store of value tokens. Designed to create sustainable value for holders, the Queen Pooie tokenomics emphasizes deflationary mechanisms, liquidity stability, reflection and rewards through technical distribution.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs QUEEN POOIE (QUEEN2)

Popis dopuštenih
Službena web-stranica

QUEEN POOIE Predviđanje cijene (USD)

Koliko će QUEEN POOIE (QUEEN2) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših QUEEN POOIE (QUEEN2) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za QUEEN POOIE.

Provjerite QUEEN POOIE predviđanje cijene sada!

QUEEN2 u lokalnim valutama

QUEEN POOIE (QUEEN2) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike QUEEN POOIE (QUEEN2) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o QUEEN2 opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o QUEEN POOIE (QUEEN2)

Koliko QUEEN POOIE (QUEEN2) vrijedi danas?
Cijena QUEEN2 uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena QUEEN2 u USD?
Trenutačna cijena QUEEN2 u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija QUEEN POOIE?
Tržišna kapitalizacija za QUEEN2 je $ 873.49K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za QUEEN2?
Količina u optjecaju za QUEEN2 je 2.22B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za QUEEN2?
QUEEN2 je postigao ATH cijenu od 0.00369396 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za QUEEN2?
QUEEN2 je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za QUEEN2?
24-satni obujam trgovanja za QUEEN2 je -- USD.
Hoće li QUEEN2 još narasti ove godine?
QUEEN2 mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte QUEEN2 predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 19:03:34 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.