Qubitcoin Cijena danas

Trenutačna cijena Qubitcoin (QTC) danas je $ 1.85, s promjenom od 4.65% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije QTC u USD je $ 1.85 po QTC.

Qubitcoin trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 4,265,930, s količinom u optjecaju od 2.31M QTC. Tijekom posljednja 24 sata, QTC trgovao je između $ 1.63 (niska) i $ 1.96 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 8.77, dok je rekordna najniža cijena bila $ 1.009.

U kratkoročnim performansama, QTC se kretao +9.00% u posljednjem satu i +42.14% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Qubitcoin (QTC)

Tržišna kapitalizacija $ 4.27M$ 4.27M $ 4.27M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 4.27M$ 4.27M $ 4.27M Količina u optjecaju 2.31M 2.31M 2.31M Ukupna količina 2,308,250.0 2,308,250.0 2,308,250.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Qubitcoin je $ 4.27M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju QTC je 2.31M, s ukupnom količinom od 2308250.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.27M.