Qubit The Quantum Dog (QUBIT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Qubit The Quantum Dog (QUBIT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Qubit The Quantum Dog (QUBIT) Informacije Qubit the dog, a loyal companion on the Google blockchain frontier, spends its days fetching quantum insights and sniffing out the future of decentralized tech. When not pondering entanglement and superposition, Qubit enjoys chasing cosmic treats and wagging its tail at the edges of possibility. Qubit the dog is a mascot associated with Google's Quantum AI team, known for his appearances in interviews and promotional materials related to quantum computing. His presence adds a whimsical touch to complex topics, making quantum computing more approachable. Službena web stranica: https://qubitsolana.com/ Kupi QUBIT odmah!

Qubit The Quantum Dog (QUBIT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Qubit The Quantum Dog (QUBIT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 35.33K $ 35.33K $ 35.33K Ukupna količina: $ 997.54M $ 997.54M $ 997.54M Količina u optjecaju: $ 997.54M $ 997.54M $ 997.54M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 35.33K $ 35.33K $ 35.33K Povijesni maksimum: $ 0.0035741 $ 0.0035741 $ 0.0035741 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Qubit The Quantum Dog (QUBIT)

Qubit The Quantum Dog (QUBIT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Qubit The Quantum Dog (QUBIT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj QUBIT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja QUBIT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku QUBIT tokena, istražite QUBIT cijenu tokena uživo!

QUBIT Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide QUBIT? Naša QUBIT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte QUBIT predviđanje cijene tokena odmah!

