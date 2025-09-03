Više o QUBIT

Qubit The Quantum Dog Logotip

Qubit The Quantum Dog Cijena (QUBIT)

Neuvršten

1 QUBIT u USD cijena uživo:

--
----
+3.90%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Qubit The Quantum Dog (QUBIT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 01:35:51 (UTC+8)

Qubit The Quantum Dog (QUBIT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00003421
$ 0.00003421$ 0.00003421
24-satna najniža cijena
$ 0.00003654
$ 0.00003654$ 0.00003654
24-satna najviša cijena

$ 0.00003421
$ 0.00003421$ 0.00003421

$ 0.00003654
$ 0.00003654$ 0.00003654

$ 0.0035741
$ 0.0035741$ 0.0035741

$ 0.00002618
$ 0.00002618$ 0.00002618

+0.82%

+3.71%

+9.43%

+9.43%

Qubit The Quantum Dog (QUBIT) cijena u stvarnom vremenu je $0.00003625. Tijekom protekla 24 sata, QUBITtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00003421 i najviše cijene $ 0.00003654, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena QUBIT je $ 0.0035741, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00002618.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, QUBIT se promijenio za +0.82% u posljednjih sat vremena, +3.71% u posljednjih 24 sata i +9.43% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Qubit The Quantum Dog (QUBIT)

$ 36.10K
$ 36.10K$ 36.10K

--
----

$ 36.10K
$ 36.10K$ 36.10K

997.54M
997.54M 997.54M

997,538,010.720491
997,538,010.720491 997,538,010.720491

Trenutačna tržišna kapitalizacija Qubit The Quantum Dog je $ 36.10K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju QUBIT je 997.54M, s ukupnom količinom od 997538010.720491. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 36.10K.

Qubit The Quantum Dog (QUBIT) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Qubit The Quantum Dog u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Qubit The Quantum Dog u USD iznosila je $ +0.0000134190.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Qubit The Quantum Dog u USD iznosila je $ +0.0000028994.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Qubit The Quantum Dog u USD iznosila je $ -0.00000512601677347728.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+3.71%
30 dana$ +0.0000134190+37.02%
60 dana$ +0.0000028994+8.00%
90 dana$ -0.00000512601677347728-12.38%

Što je Qubit The Quantum Dog (QUBIT)

Qubit the dog, a loyal companion on the Google blockchain frontier, spends its days fetching quantum insights and sniffing out the future of decentralized tech. When not pondering entanglement and superposition, Qubit enjoys chasing cosmic treats and wagging its tail at the edges of possibility. Qubit the dog is a mascot associated with Google's Quantum AI team, known for his appearances in interviews and promotional materials related to quantum computing. His presence adds a whimsical touch to complex topics, making quantum computing more approachable.

Resurs Qubit The Quantum Dog (QUBIT)

Službena web-stranica

Qubit The Quantum Dog Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Qubit The Quantum Dog (QUBIT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Qubit The Quantum Dog (QUBIT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Qubit The Quantum Dog.

Provjerite Qubit The Quantum Dog predviđanje cijene sada!

QUBIT u lokalnim valutama

Qubit The Quantum Dog (QUBIT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Qubit The Quantum Dog (QUBIT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o QUBIT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Qubit The Quantum Dog (QUBIT)

Koliko Qubit The Quantum Dog (QUBIT) vrijedi danas?
Cijena QUBIT uživo u USD je 0.00003625 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena QUBIT u USD?
Trenutačna cijena QUBIT u USD je $ 0.00003625. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Qubit The Quantum Dog?
Tržišna kapitalizacija za QUBIT je $ 36.10K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za QUBIT?
Količina u optjecaju za QUBIT je 997.54M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za QUBIT?
QUBIT je postigao ATH cijenu od 0.0035741 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za QUBIT?
QUBIT je vidio ATL cijenu od 0.00002618 USD.
Koliki je obujam trgovanja za QUBIT?
24-satni obujam trgovanja za QUBIT je -- USD.
Hoće li QUBIT još narasti ove godine?
QUBIT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte QUBIT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Qubit The Quantum Dog (QUBIT) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

