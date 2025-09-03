Qubit The Quantum Dog (QUBIT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00003421 $ 0.00003421 $ 0.00003421 24-satna najniža cijena $ 0.00003654 $ 0.00003654 $ 0.00003654 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00003421$ 0.00003421 $ 0.00003421 24-satna najviša cijena $ 0.00003654$ 0.00003654 $ 0.00003654 Najviša cijena ikada $ 0.0035741$ 0.0035741 $ 0.0035741 Najniža cijena $ 0.00002618$ 0.00002618 $ 0.00002618 Promjena cijene (1H) +0.82% Promjena cijene (1D) +3.71% Promjena cijene (7D) +9.43% Promjena cijene (7D) +9.43%

Qubit The Quantum Dog (QUBIT) cijena u stvarnom vremenu je $0.00003625. Tijekom protekla 24 sata, QUBITtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00003421 i najviše cijene $ 0.00003654, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena QUBIT je $ 0.0035741, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00002618.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, QUBIT se promijenio za +0.82% u posljednjih sat vremena, +3.71% u posljednjih 24 sata i +9.43% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Qubit The Quantum Dog (QUBIT)

Tržišna kapitalizacija $ 36.10K$ 36.10K $ 36.10K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 36.10K$ 36.10K $ 36.10K Količina u optjecaju 997.54M 997.54M 997.54M Ukupna količina 997,538,010.720491 997,538,010.720491 997,538,010.720491

Trenutačna tržišna kapitalizacija Qubit The Quantum Dog je $ 36.10K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju QUBIT je 997.54M, s ukupnom količinom od 997538010.720491. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 36.10K.