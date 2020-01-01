QUBI Tokenized RWA ($QBIT) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u QUBI Tokenized RWA ($QBIT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

QUBI Tokenized RWA ($QBIT) Informacije

Project Description for QUBI QUBI is an innovative blockchain-based platform designed to tokenize Real World Assets (RWA), including real estate, art, and other high-value assets. By leveraging smart contracts on the Solana blockchain, QUBI makes investment in RWAs more accessible, liquid, and secure.

Purpose and Function: QUBI aims to democratize asset ownership by allowing users to buy, sell, and trade fractional or whole RWAs globally. This reduces entry barriers and increases liquidity for traditionally illiquid assets.

Utility of $QBIT: $QBIT serves as the platform’s utility token, facilitating transactions, governance, staking, and access to exclusive investment opportunities within the QUBI ecosystem.

Službena web stranica:
https://qubidao.com/
Bijela knjiga:
https://qubi-whitepaper.gitbook.io/qubi

QUBI Tokenized RWA ($QBIT) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za QUBI Tokenized RWA ($QBIT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 175.45K
Ukupna količina:
$ 999.92M
Količina u optjecaju:
$ 999.92M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 175.45K
Povijesni maksimum:
$ 0.00136394
Povijesni minimum:
$ 0
Trenutna cijena:
$ 0.00017562
QUBI Tokenized RWA ($QBIT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike QUBI Tokenized RWA ($QBIT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj $QBIT tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja $QBIT tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku $QBIT tokena, istražite $QBIT cijenu tokena uživo!

$QBIT Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide $QBIT? Naša $QBIT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.