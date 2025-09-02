Više o $QBIT

QUBI Tokenized RWA Cijena ($QBIT)

Neuvršten

1 $QBIT u USD cijena uživo:

$0.00018529
$0.00018529
+3.90%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena QUBI Tokenized RWA ($QBIT)
QUBI Tokenized RWA ($QBIT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

$ 0.00136394
$ 0.00136394

-1.10%

+3.99%

+5.54%

+5.54%

QUBI Tokenized RWA ($QBIT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, $QBITtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $QBIT je $ 0.00136394, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $QBIT se promijenio za -1.10% u posljednjih sat vremena, +3.99% u posljednjih 24 sata i +5.54% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu QUBI Tokenized RWA ($QBIT)

--
----

Trenutačna tržišna kapitalizacija QUBI Tokenized RWA je $ 185.25K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $QBIT je 999.92M, s ukupnom količinom od 999920630.07266. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 185.25K.

QUBI Tokenized RWA ($QBIT) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz QUBI Tokenized RWA u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz QUBI Tokenized RWA u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz QUBI Tokenized RWA u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz QUBI Tokenized RWA u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+3.99%
30 dana$ 0+2.51%
60 dana$ 0+5.84%
90 dana$ 0--

Što je QUBI Tokenized RWA ($QBIT)

Project Description for QUBI QUBI is an innovative blockchain-based platform designed to tokenize Real World Assets (RWA), including real estate, art, and other high-value assets. By leveraging smart contracts on the Solana blockchain, QUBI makes investment in RWAs more accessible, liquid, and secure. Purpose and Function: QUBI aims to democratize asset ownership by allowing users to buy, sell, and trade fractional or whole RWAs globally. This reduces entry barriers and increases liquidity for traditionally illiquid assets. Utility of $QBIT: $QBIT serves as the platform’s utility token, facilitating transactions, governance, staking, and access to exclusive investment opportunities within the QUBI ecosystem.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs QUBI Tokenized RWA ($QBIT)

Popis dopuštenih
Službena web-stranica

QUBI Tokenized RWA Predviđanje cijene (USD)

Koliko će QUBI Tokenized RWA ($QBIT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših QUBI Tokenized RWA ($QBIT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za QUBI Tokenized RWA.

Provjerite QUBI Tokenized RWA predviđanje cijene sada!

$QBIT u lokalnim valutama

QUBI Tokenized RWA ($QBIT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike QUBI Tokenized RWA ($QBIT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o $QBIT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o QUBI Tokenized RWA ($QBIT)

Koliko QUBI Tokenized RWA ($QBIT) vrijedi danas?
Cijena $QBIT uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena $QBIT u USD?
Trenutačna cijena $QBIT u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija QUBI Tokenized RWA?
Tržišna kapitalizacija za $QBIT je $ 185.25K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za $QBIT?
Količina u optjecaju za $QBIT je 999.92M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za $QBIT?
$QBIT je postigao ATH cijenu od 0.00136394 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za $QBIT?
$QBIT je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za $QBIT?
24-satni obujam trgovanja za $QBIT je -- USD.
Hoće li $QBIT još narasti ove godine?
$QBIT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte $QBIT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
