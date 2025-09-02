QUBI Tokenized RWA ($QBIT) Informacije o cijeni (USD)

QUBI Tokenized RWA ($QBIT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, $QBITtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $QBIT je $ 0.00136394, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $QBIT se promijenio za -1.10% u posljednjih sat vremena, +3.99% u posljednjih 24 sata i +5.54% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu QUBI Tokenized RWA ($QBIT)

Trenutačna tržišna kapitalizacija QUBI Tokenized RWA je $ 185.25K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $QBIT je 999.92M, s ukupnom količinom od 999920630.07266. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 185.25K.